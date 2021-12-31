Лукаку: Недоволен ситуацией в «Челси», тренер избрал для команды иную схему игры

Нападающий «Челси»высказался о своем положении в лондонском клубе.

«В физическом плане я в порядке, даже лучше, чем раньше. После двух лет в Италии, где я много работал с тренерами и диетологами "Интера", я в хорошем физическом состоянии.

Но я недоволен сложившейся ситуацией, это нормально. Думаю, тренер [Томас Тухель] решил использовать другую игровую систему, и я просто не должен сдаваться, а должен продолжать работать и оставаться профессионалом.

Я недоволен ситуацией, но я профессионал и не должен сдаваться», — сказал Лукаку Sky Sport Italia.

«Челси» летом купил Лукаку у «Интера» за 115 млн евро. В сезоне 2021/22 форвард сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал две результативные передачи.

«Челси» занимает второе место в АПЛ, имея на счету 42 очка. В феврале команде предстоит сыграть матчи 1/8 финала ЛЧ против «Лилля».