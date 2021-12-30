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    «Локомотив» продлил контракт с 35-летним защитником

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    «Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Борисом Ротенбергом.

    Борис Ротенберг
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    Борис Ротенберг

    Новое соглашение с 35-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2021/22.

    Напомним, что Борис не выходил на поле с декабря 2018 года, когда получил травму крестообразной связки. Он перенес несколько операций и получил осложнения. Его возвращение в строй ожидается на зимних сборах.

    Ротенберг является игроком «Локомотива» с 2016 года. С тех пор Борис провел за железнодорожников 17 матчей во всех турнирах, суммарно проведя на поле 348 минут.

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