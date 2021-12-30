«Локомотив» продлил контракт с 35-летним защитником

на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником

Новое соглашение с 35-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2021/22.

⚡️ «Локомотив» продлил контракт с Борисом Ротенбергом!

📝 Срок нового соглашения рассчитан до конца сезона 2021-2022

➡️ https://t.co/5bHGEQbqzZ pic.twitter.com/qYi03QhPpg — «Локомотив» (@fclokomotiv) December 30, 2021

Напомним, что Борис не выходил на поле с декабря 2018 года, когда получил травму крестообразной связки. Он перенес несколько операций и получил осложнения. Его возвращение в строй ожидается на зимних сборах.

Ротенберг является игроком «Локомотива» с 2016 года. С тех пор Борис провел за железнодорожников 17 матчей во всех турнирах, суммарно проведя на поле 348 минут.