«Локомотив» продлил контракт с 35-летним защитником

Борис Ротенберг Фото: globallookpress.com
Новое соглашение с 35-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2021/22.
⚡️ «Локомотив» продлил контракт с Борисом Ротенбергом!— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 30, 2021
📝 Срок нового соглашения рассчитан до конца сезона 2021-2022
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Напомним, что Борис не выходил на поле с декабря 2018 года, когда получил травму крестообразной связки. Он перенес несколько операций и получил осложнения. Его возвращение в строй ожидается на зимних сборах.
Ротенберг является игроком «Локомотива» с 2016 года. С тех пор Борис провел за железнодорожников 17 матчей во всех турнирах, суммарно проведя на поле 348 минут.