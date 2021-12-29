«Ростов» подписал хавбека минского «Динамо»

Александр Селява Фото: globallookpress.com
Контракт 29-летнего хавбека с ростовским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью продления.
Селява провел в минувшем чемпионате Белоруссии 27 матчей и сделал 2 голевые передачи.
Ранее футболист выступал за такие клубы, как солигорский «Шахтер», «Торпедо-БелАЗ» и «Клеческ».
Александр Селява перешёл в «Ростов» 🆕
Опорный полузащитник подписал контракт с нашим клубом до конца текущего сезона с опцией продления.
Александр — воспитанник белыничской ДЮСШ, игрок сборной Белоруссии. Последним клубом был «Динамо-Минск».
Добро пожаловать в «Ростов»! pic.twitter.com/rOYgNcxIrE— Football Club Rostov (@rostovfc) December 29, 2021