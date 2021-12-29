«Ростов» подписал хавбека минского «Динамо»

объявил о подписании полузащитника минского «Динамо» и сборной Белоруссии

Контракт 29-летнего хавбека с ростовским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью продления.

Селява провел в минувшем чемпионате Белоруссии 27 матчей и сделал 2 голевые передачи.

Ранее футболист выступал за такие клубы, как солигорский «Шахтер», «Торпедо-БелАЗ» и «Клеческ».