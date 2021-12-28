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    «Кристал Пэлас» — «Норвич»: стартовые составы команд на матч АПЛ

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    Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Норвич Сити» на матч 20-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 (мск).

    «Кристал Пэлас»: Гуайта, Митчелл, Гехи, Андерсен, Уорд, Хьюз, Куйяте, Шлупп, Айю, Эдуард, Матета. Запасные: Батлэнд, Мэтьюз, Келли, Томкинс, Фергюсон, Миливоевич, Ридевальд, Бентеке.

    «Норвич»: Ганн, Яннулис, Гибсон, Байрэм, Лунги, Маклин, Гилмор, Лис-Мелу, Плахета, Айда, Дзолис. Запасные: Маккракен, Макговерн, Кабак, Мамба, Уильямс, Дауэлл, Роу, Сарджент.

    Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пол Тирни. Ему будут помогать ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Джон Брукс.

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