«Кристал Пэлас» — «Норвич»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 (мск).
«Кристал Пэлас»: Гуайта, Митчелл, Гехи, Андерсен, Уорд, Хьюз, Куйяте, Шлупп, Айю, Эдуард, Матета. Запасные: Батлэнд, Мэтьюз, Келли, Томкинс, Фергюсон, Миливоевич, Ридевальд, Бентеке.
«Норвич»: Ганн, Яннулис, Гибсон, Байрэм, Лунги, Маклин, Гилмор, Лис-Мелу, Плахета, Айда, Дзолис. Запасные: Маккракен, Макговерн, Кабак, Мамба, Уильямс, Дауэлл, Роу, Сарджент.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пол Тирни. Ему будут помогать ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Джон Брукс.