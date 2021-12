Мбаппе — игрок года, Роналду — лучший бомбардир всех времён по версии Globe Soccer

В Дубае состоялась 12-я ежегодная церемония, которую организовывает Европейская ассоциация клубов совместно с Европейской ассоциацией агентов.

Лучшим игроком года стал форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим бомбардиром всех времён.

Cristiano Ronaldo needs no introduction to the Globe Soccer audience as he has been the winner of multiple Best Player awards, and has always been a mega star attraction at the awards ceremony. pic.twitter.com/HgRPScDmDb