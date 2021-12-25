«Химки» готовы предложить контракт Жиркову

заинтересованы в подписании бывшего защитника сборной России, ЦСКА и «Зенита». Об этом сообщил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

Последним клубом 38-летнего Жиркова был «Зенит», который он покинул летом этого года. С тех пор он остается без клуба.

«Юрий Валентинович — игрок высокого уровня, высокого класса. Всякий клуб хотел бы видеть его в своем составе, в том числе и мы рассматриваем подобное предложение.

Все будет зависеть от условий клуба и игрока, чтобы в дальнейшем принимать какое-либо решение. Пока конкретики нет. Какого-то взаимного движения в сторону подписания футболиста пока нет», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Ранее Терюшков также сообщил, что «Химки» хотели бы пригласить нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Напомним, «Химки» на этой неделе объявили о переходе полузащитника Павла Мамаева, одного из лучших друзей Кокорина.