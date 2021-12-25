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    • «Химки» готовы предложить контракт Жиркову
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    «Химки» готовы предложить контракт Жиркову

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    «Химки» заинтересованы в подписании бывшего защитника сборной России, ЦСКА и «Зенита» Юрия Жиркова. Об этом сообщил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    Последним клубом 38-летнего Жиркова был «Зенит», который он покинул летом этого года. С тех пор он остается без клуба.

    «Юрий Валентинович — игрок высокого уровня, высокого класса. Всякий клуб хотел бы видеть его в своем составе, в том числе и мы рассматриваем подобное предложение.

    Все будет зависеть от условий клуба и игрока, чтобы в дальнейшем принимать какое-либо решение. Пока конкретики нет. Какого-то взаимного движения в сторону подписания футболиста пока нет», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

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    • Ранее Терюшков также сообщил, что «Химки» хотели бы пригласить нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

    Напомним, «Химки» на этой неделе объявили о переходе полузащитника Павла Мамаева, одного из лучших друзей Кокорина.

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