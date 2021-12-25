Источник: «Реал» работает над трансфером Захаряна

«Реал» планирует купить полузащитника «Динамо»летом 2022 года. Как утверждает «Чемпионат», трансфер находится в стадии подготовки.

Отмечается, что сделку готовят бывший спортивный директор «Королевского клуба» Предраг Миятович и агенты Срджан Еремич и Владо Лемич. Последний представляет интересы Луки Модрича.

«Самым вероятным вариантом является покупка полузащитника с последующей арендой в "Динамо" ещe на сезон. Сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро. С бонусами сумма может возрасти до 25 миллионов», — сообщил источник.

В этом сезоне 18-летний футболист отметился четырьмя голами и семи результативными передачами в 18 матчах.