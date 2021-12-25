Моуринью впервые в своей карьере может возглавить сборную

Глава нигерийской Федерации футбола Амаджу Пинник заявил, что организация ведет переговоры с наставником «Ромы». Португалец может впервые в карьере возглавить национальную команду.

«Особое внимание при выборе нового тренера уделяется дисциплине. Мы также смотрим, насколько он голоден до трофеев, потому что голод заменяет очень многое. Если он хочет победить, то будет прививать дисциплину. Я не буду говорить вам, что мы не общались с Моуринью. Министр спорта также разговаривал с ним», — цитирует Пинника Daily Trust.

Ранее сборная Нигерии уволила Гернота Рохра. Теперь команде ищут нового наставника в связи с приближающийся Кубком африканских наций.