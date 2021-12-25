«Эвертон» интересуется полузащитником «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин входит в сферу интересов английского «Эвертона», сообщает The Athletic.

Главный тренер команды Рафаэль Бенитес является поклонником игры российского хавбека, но «ирисок» может отпугнуть запрашиваемая цена за игрока. Английский клуб также рассматривает возможность подписания полузащитника «Ньюкасла» Шона Лонгстаффа, чей контракт истекает в конце сезона.

25-летний Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник в 23 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять голевых передач.