ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил Медведев Историческая победа Медведева, драма Джоковича и возвращение Федерера. Топ-10 событий года в теннисе
  • 16:28
    • Тренер «Ак Барса» поделился ожиданиями от матча с «Северсталью»
  • 13:26
    • «Ньюкасл» может приобрести украинского вратаря «Реала»
  • 13:12
    • «Химки» готовы предложить контракт Жиркову
    Все новости спорта

    «Эвертон» интересуется полузащитником «Монако»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Эвертон Футбол Франции Лига 1 Монако
    Полузащитник «Монако» Александр Головин входит в сферу интересов английского «Эвертона», сообщает The Athletic.

    Александр Головин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин

    Главный тренер команды Рафаэль Бенитес является поклонником игры российского хавбека, но «ирисок» может отпугнуть запрашиваемая цена за игрока. Английский клуб также рассматривает возможность подписания полузащитника «Ньюкасла» Шона Лонгстаффа, чей контракт истекает в конце сезона.

    25-летний Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник в 23 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия U20 преподнесет неприятный сюрприз шведам?
  • Россия U20 — Швеция U20. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Зрители в Казани увидят еще один «верховой» матч?
  • «Ак Барс» — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Удастся ли «Атланте» выиграть в Нью-Йорке?
  • «Нью-Йорк» — «Атланта». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.05
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Россия U20 — Швеция U20
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Йокерит — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Норвич — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч США U20 — Словакия U20
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.64
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры