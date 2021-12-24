Бенитес: Мы ожидали, что матч с «Бёрнли» перенесут

Главный тренер «Эвертона»прокомментировал решение руководства АПЛ не переносить матч ливерпульцев св 19-м туре чемпионата Англии.

Из-за травм и положительных тестов на коронавирус «Эвертон» не сможет рассчитывать как минимум на 11 игроков.

«С учётом травм и положительных тестов на коронавирус, мы ожидали, что предстоящий матч будет перенесён.

Ситуация перед матчем с "Бернли" сильно отличается от той, что была перед игрой с "Челси". Реальность такова, что нам придется разбираться с тяжелой ситуацией. Нужно подождать до завтра или послезавтра, чтобы понять, кто будет доступен для выбора.

Теперь мне предстоит подумать, если у меня будет в составе 11 игроков, как мне их выстроить на поле. Я действительно удивлён, что мы будем играть.

Сейчас в нашем расположении 9 игроков основного состава и 3 вратаря, нужно будет привлечь в состав пятерых футболистов, которым нет и 21 года.

Учитывая все обстоятельства, мы должны будем выступать с игроками, которые, возможно, не совсем готовы или у которых есть какие-то проблемы со здоровьем. Это будет тяжёлое решение для нас», — цитирует Бенитеса Daily Mail.