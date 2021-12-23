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    «Монако» одержал волевую победу над «Ренном»

    «Монако» — «Ренн»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 19-го тура чемпионата Франции «Монако» одержал домашнюю победу над «Ренном» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 16-й минуте открыли гости. Мартен Терье выполнил передачу на линию штрафной монегасков на Лаборда, получил пас в ответ и пробил в правый нижний угол с линии вратарской.

    На 35-й минуте в ворота «Ренна» был назначен пенальти — мяч попал в руку Траоре. Виссам Бен-Йеддер с «точки» отправил мяч в правый нижний угол, а Гомис прыгнул в противоположный.

    А на 72-й минуте Диоп получил мяч на правом крае штрафной площадки гостей и выполнил передачу на линию вратарской, откуда ударом головой левый угол поразил Кевин Фолланд.

    Россиянин Александр Головин пропустил эту игру из-за сомнительного результата на коронавирус.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — Ренн 2:1
    Голы: 0:1 Мартен Терье (16'), 1:1 Виссам Бен-Йеддер (пенальти) (35'), 2:1 Кевин Фолланд (72') Монако: Александр Нюбель, Джибриль Сидибе, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Исмаил Якобс, Элиот Матазо (Бенуа Бадьяшиль, 89'), Орельен Чуаэми, Софьян Диоп, Кевин Фолланд (Жеан Лукас, 90'), Caio Henrique (Желсон Мартинш, 71'), Виссам Бен-Йеддер (Мирон Боадю, 81') Ренн: Мартен Терье (Камал Дин Сулемана, 76'), Гаэтан Лаборде, Бенжамен Буриго, Флавьен Тэт, Жонас Мартен (Серу Гирасси, 76'), Ловро Майер (Батист Сантамария, 62'), Адриен Трюффер, Луак Баде, Варме Омари, Амари Траоре, Альфред Гомис Предупреждения: Адриен Трюффер (13'), Гильермо Марипан (80'), Орельен Чуаэми (87')

    «Ренн» с 31 очком расположился на 4-й строчке таблицы Лиги 1, а «Монако» (29) — на 6-м месте.

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