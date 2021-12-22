ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар НиколсонУ «Спартака» новый нападающий. Кто такой Шамар Николсон?
  • 22:58
    • «Гранада» нанесла «Атлетико» третье поражение подряд в Примере
  • 22:26
    • Гол Дамфриса принес «Интеру» победу над «Торино»
  • 22:15
    • Гол Гусева в овертайме принес СКА победу над ЦСКА
  • 21:27
    • Азмун — лучший игрок года в России по версии тренеров, Акинфеев — 2-й
  • 21:16
    • Футболистка сборной России перешла в «Челси»
    Все новости спорта

    Левандовски назвал фаворитов Лиги чемпионов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Бундеслига Футбол Германии Бавария АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Манчестер Сити Челси Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    Нападающий Роберт Левандовски назвал фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

    Роберт Левандовски
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовски

    «Мне кажется, что фаворитами текущего розыгрыша можно назвать "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Реал", "Челси" и нас. В какой игре я хотел бы забить в будущем? В финале Лиги чемпионов. А еще хотел бы забить решающий гол за Польшу в каком-нибудь плей-офф чемпионата мира. Я мечтаю об этом.

    Первая игра плей-офф Лиги чемпионов состоится в феврале. К этому моменту ситуация может измениться, но сейчас названные мной 6 команд опережают остальных», — цитирует поляка Twitter Bayern & Germany.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» проиграет «Лестеру» в четвертьфинале Кубка лиги?
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Сможет ли «Вест Хэм» остановить «Тоттенхэм» в Кубке лиги?
  • «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • «Реал» заберёт свои 3 очка
  • «Атлетик» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.56
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Мадрид
  • Футбол
  • 22/12/2021 в 23:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Трактор — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Амур — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Визела — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Риу Аве — Белененсеш
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Оклахома — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бостон — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры