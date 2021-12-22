Дзюба: Когда приехал в Томск, сразу началось: «У меня 50 рублей пропало — это Дзюба»

Нападающий «Зенита»рассказал, как над ним подшучивали в, за которую он играл на правах аренды в 2009-2010 годах.

Незадолго до этого в прессе появилась информация о том, что Дзюба, который тогда играл за «Спартак», похитил у партнера по команде Владимира Быстрова кошелек с 15 тысячами рублей.

«Тут приезжаю и начинается: "О, медвежатник, форточник!", "Прячьте кошельки", "У меня 50 рублей пропало — это Дзюба". Думал, ничего себе, куда я попал. Но день-два так было, а потом как свой стал.

Атмосфера в команде была потрясающая. Валерий Кузьмич Непомнящий — действительно психолог, мудрый наставник, очень его уважаю. К каждому подберет ключик, причем, так спокойно. От него только один раз мат слышал. Вызвал к себе, говорим, я что-то отвечаю, а он: "Ты что себе позволяешь? Не ***** [ври]". Реально один раз от него такое слышал. Действительно человек с большой буквы», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».