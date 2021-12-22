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    Дзюба: Когда приехал в Томск, сразу началось: «У меня 50 рублей пропало — это Дзюба»

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как над ним подшучивали в «Томи», за которую он играл на правах аренды в 2009-2010 годах.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Незадолго до этого в прессе появилась информация о том, что Дзюба, который тогда играл за «Спартак», похитил у партнера по команде Владимира Быстрова кошелек с 15 тысячами рублей.

    «Тут приезжаю и начинается: "О, медвежатник, форточник!", "Прячьте кошельки", "У меня 50 рублей пропало — это Дзюба". Думал, ничего себе, куда я попал. Но день-два так было, а потом как свой стал.

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    • Атмосфера в команде была потрясающая. Валерий Кузьмич Непомнящий — действительно психолог, мудрый наставник, очень его уважаю. К каждому подберет ключик, причем, так спокойно. От него только один раз мат слышал. Вызвал к себе, говорим, я что-то отвечаю, а он: "Ты что себе позволяешь? Не ***** [ври]". Реально один раз от него такое слышал. Действительно человек с большой буквы», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

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