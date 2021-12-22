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    Коутиньо может перейти в «Эвертон»

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    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо в ближайшее время может вернуться в английскую Премьер-лигу.

    Филиппе Коутиньо
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    Филиппе Коутиньо

    По информации Mundo Deportivo, бразильского футболиста хочет подписать «Эвертон».

    Английский клуб, по данным источника, уже работает над трансфером Коутиньо, который не входит в планы главного тренера «Барсы» Хави.

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    • Ранее сообщалось, что «Барселона» постарается продать Коутиньо в январе, так как он является одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды. Кроме того, каталонцы хотят продать Самюэля Умтити, Люка де Йонга и Нето.

    Напомним, еще одним новичком «Эвертона» может стать защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко.

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