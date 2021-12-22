Коутиньо может перейти в «Эвертон»

Полузащитник «Барселоны»в ближайшее время может вернуться в английскую Премьер-лигу.

По информации Mundo Deportivo, бразильского футболиста хочет подписать «Эвертон».

Английский клуб, по данным источника, уже работает над трансфером Коутиньо, который не входит в планы главного тренера «Барсы» Хави.

Ранее сообщалось, что «Барселона» постарается продать Коутиньо в январе, так как он является одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды. Кроме того, каталонцы хотят продать Самюэля Умтити, Люка де Йонга и Нето.

Напомним, еще одним новичком «Эвертона» может стать защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко.