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    Коутиньо, Умтити и еще два игрока покинут «Барселону» в январе

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    «Барселона» планирует расстаться как минимум с четырьмя футболистами в зимнее трансферное окно.

    Филиппе Коутиньо
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    Филиппе Коутиньо

    По информации Mundo Deportivo, главная цель каталонского клуба заключается в том, чтобы продать Филиппе Коутиньо. «Барселона» хочет как можно скорее избавиться от внушительного контракта бразильского футболиста.

    Кроме того, «Барса» больше не рассчитывает на французского защитника Самюэля Умтити и нидерландского форварда Люка де Йонга.

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    • Еще одним игроком, который, скорее всего, покинет «Барселону», может стать бразильский голкипер Нето.

    «Барселона» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги после 18-ти туров.

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