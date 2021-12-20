Коутиньо, Умтити и еще два игрока покинут «Барселону» в январе

планирует расстаться как минимум с четырьмя футболистами в зимнее трансферное окно.

По информации Mundo Deportivo, главная цель каталонского клуба заключается в том, чтобы продать Филиппе Коутиньо. «Барселона» хочет как можно скорее избавиться от внушительного контракта бразильского футболиста.

Кроме того, «Барса» больше не рассчитывает на французского защитника Самюэля Умтити и нидерландского форварда Люка де Йонга.

Еще одним игроком, который, скорее всего, покинет «Барселону», может стать бразильский голкипер Нето.

«Барселона» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги после 18-ти туров.