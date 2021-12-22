Черышев: Дзюба — очень хороший игрок, может приносить пользу любой команде

Полузащитник «Валенсии»поделился мнением о конфликте главного тренера сборной Россиис нападающим «Зенита»

«Если у них есть недопонимание, они должны решить это между собой.

Думаю, что Дзюба — очень хороший футболист, который способен приносить пользу любой команде. Но решать тренеру, и мы должны его мнение уважать.

Как шутки Дзюбы воспринимал? Мне нравилось, очень смешно. Вспомнить самую смешную проделку Дзюбы? Ой, наверное, лучше не надо!» — сказал Черышев «Спорт-Экспрессу».

Валерий Карпин возглавил сборную России в июле нынешнего года, после того как команда неудачно выступила на Евро-2020. С тех пор Дзюба не участвовал ни в одном сборе национальной команды.

Карпин включал Дзюбу в расширенный состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, однако форвард отказался от вызова, заявив, что находится не в оптимальной форме.