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    Черышев: Дзюба — очень хороший игрок, может приносить пользу любой команде

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    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился мнением о конфликте главного тренера сборной России Валерия Карпина с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

    Денис Черышев
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    Денис Черышев

    «Если у них есть недопонимание, они должны решить это между собой.

    Думаю, что Дзюба — очень хороший футболист, который способен приносить пользу любой команде. Но решать тренеру, и мы должны его мнение уважать.

    Как шутки Дзюбы воспринимал? Мне нравилось, очень смешно. Вспомнить самую смешную проделку Дзюбы? Ой, наверное, лучше не надо!» — сказал Черышев «Спорт-Экспрессу».

    Валерий Карпин возглавил сборную России в июле нынешнего года, после того как команда неудачно выступила на Евро-2020. С тех пор Дзюба не участвовал ни в одном сборе национальной команды.

    Карпин включал Дзюбу в расширенный состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, однако форвард отказался от вызова, заявив, что находится не в оптимальной форме.

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