Аллегри высказался о борьбе за попадание в топ-4

Главный тренер «Ювентуса»прокомментировал победу над «Кальяри» (2:0) в 19-м туре Серии А и высказался о борьбе за место в топ-4.

«Кин на позиции центрфорварда? Мората становился раздражительным. Он не атаковал пространства, не перемещался. Поэтому я предпочел передвинуть Кина на позицию центрфорварда. Мората после этого расслабился, у него стало больше пространства, и это хорошо сработало.

Я был бы счастлив, если мы доберемся до конца февраля с таким отставанием от зоны Лиги чемпионов, чтобы мы могли побороться за первую четверку. Буду очень доволен такой ситуацией.

Нам предстоят очные матчи с прямыми конкурентами в январе–феврале, после этого наше расписание станет проще, а вот остальные претенденты будут играть между собой. В матчах с конкурентами мы набрали 11 очков, но мы теряем их в других встречах.

Де Лигт провел очень хорошую игру, ему передаются ценности "Ювентуса". Дибала — отличный игрок, мы ждем, когда он наберет привычную форму», — цитирует Аллегри DAZN.

Календарь и таблица Серии А

«Ювентус» набрал 34 очка в 19 встречах и поднялся на пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Кальяри» (10) — на 19-м месте.