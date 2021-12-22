ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дембеле (справа) едва не стал героем матча«Барселона» не так плоха, как кажется
  • 01:27
    • «Севилья» в меньшинстве удержала ничью с «Барселоной»
  • 23:17
    • «Спартак» подписал форварда сборной Ямайки Николсона
  • 00:58
    • «Арсенал» разгромил «Сандерленд» и вышел в полуфинал Кубка английской Лиги
  • 00:39
    • «Ювентус» обыграл «Кальяри» в Турине
  • 21:52
    • «Сочи» в овертайме одолел «Динамо», Точицкий оформил дубль
    Все новости спорта

    Аллегри высказался о борьбе за попадание в топ-4

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Ювентус Кальяри
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Кальяри» (2:0) в 19-м туре Серии А и высказался о борьбе за место в топ-4.

    Массимилиано Аллегри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Массимилиано Аллегри

    «Кин на позиции центрфорварда? Мората становился раздражительным. Он не атаковал пространства, не перемещался. Поэтому я предпочел передвинуть Кина на позицию центрфорварда. Мората после этого расслабился, у него стало больше пространства, и это хорошо сработало.

    Я был бы счастлив, если мы доберемся до конца февраля с таким отставанием от зоны Лиги чемпионов, чтобы мы могли побороться за первую четверку. Буду очень доволен такой ситуацией.

    Нам предстоят очные матчи с прямыми конкурентами в январе–феврале, после этого наше расписание станет проще, а вот остальные претенденты будут играть между собой. В матчах с конкурентами мы набрали 11 очков, но мы теряем их в других встречах.

    Де Лигт провел очень хорошую игру, ему передаются ценности "Ювентуса". Дибала — отличный игрок, мы ждем, когда он наберет привычную форму», — цитирует Аллегри DAZN.

    Календарь и таблица Серии А

    «Ювентус» набрал 34 очка в 19 встречах и поднялся на пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Кальяри» (10) — на 19-м месте.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» проиграет «Лестеру» в четвертьфинале Кубка лиги?
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Что светит питерцам в «армейском дерби»?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Сможет ли «Вест Хэм» остановить «Тоттенхэм» в Кубке лиги?
  • «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.93
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Лорьян — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Брентфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры