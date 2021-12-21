Солер: «Валенсия» сделает все, чтобы оказаться в еврокубках

Полузащитник «Валенсии»прокомментировал результат матча 18-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (4:3).

«Мы очень хотели выиграть несколько раз подряд и сделали это. До этого мы провели много игр без побед. Мы знаем, что оказаться в еврокубках сложно, но мы будем бороться за это.

У нас не всегда будет такой успех. Мы улучшим свою игру, но пока мы будем радоваться победе и предстоящим праздникам», — приводит слова Солера официальный сайт клуба.

«Валенсия», набрав 28 очков, занимает седьмое место в чемпионате Испании. «Леванте» с 8 набранными баллами располагается на последней строчке таблицы Ла Лиги.