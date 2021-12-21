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    Солер: «Валенсия» сделает все, чтобы оказаться в еврокубках

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    Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер прокомментировал результат матча 18-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (4:3).

    Карлос Солер
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    Карлос Солер

    «Мы очень хотели выиграть несколько раз подряд и сделали это. До этого мы провели много игр без побед. Мы знаем, что оказаться в еврокубках сложно, но мы будем бороться за это.

    У нас не всегда будет такой успех. Мы улучшим свою игру, но пока мы будем радоваться победе и предстоящим праздникам», — приводит слова Солера официальный сайт клуба.

    «Валенсия», набрав 28 очков, занимает седьмое место в чемпионате Испании. «Леванте» с 8 набранными баллами располагается на последней строчке таблицы Ла Лиги.

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