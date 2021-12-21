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    Черышев: При Черчесове я немножко изменил свой футбол

    Футбол Сборная России Футбол России Валенсия
    Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал, почему ему нравится играть с Артемом Дзюбой.

    Денис Черышев
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    Денис Черышев

    Дзюба, как известно, был капитаном сборной, когда ее возглавлял Станислав Черчесов.

    «При Черчесове я немножко изменил свой футбол. Раньше был зациклен только на фланге, а он несколько изменил мою позицию — сказал смещаться с мячом с фланга в центр и оставлять пространство крайнему защитнику. Когда он получает мяч — бегу в разрыв, в зону.

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    • Когда идет длинный пас на Дзюбу — я должен находиться рядом, чтобы сыграть второй мяч и попытаться пробить. Так получилось, что Артем скидывал много, так что не только голы были, но и нереализованные моменты. Это работало не только на чемпионате мира, но и после, в квалификации Евро-2020», — приводит слова Черышева «Спорт-Экспресс».

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