Черышев: При Черчесове я немножко изменил свой футбол

Полузащитник «Валенсии» и сборной Россиирассказал, почему ему нравится играть с

Дзюба, как известно, был капитаном сборной, когда ее возглавлял Станислав Черчесов.

«При Черчесове я немножко изменил свой футбол. Раньше был зациклен только на фланге, а он несколько изменил мою позицию — сказал смещаться с мячом с фланга в центр и оставлять пространство крайнему защитнику. Когда он получает мяч — бегу в разрыв, в зону.

Когда идет длинный пас на Дзюбу — я должен находиться рядом, чтобы сыграть второй мяч и попытаться пробить. Так получилось, что Артем скидывал много, так что не только голы были, но и нереализованные моменты. Это работало не только на чемпионате мира, но и после, в квалификации Евро-2020», — приводит слова Черышева «Спорт-Экспресс».