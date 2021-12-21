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    Черышев объяснил, почему ушел из «Реала»

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    Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал, почему покинул мадридский «Реал».

    Денис Черышев
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    Денис Черышев

    «Когда мне было пять лет, я попал в детскую школу хихонского "Спортинга" и хотел выступать за основу этого клуба. Потом переехали в Бургос — и целью оставалось пробиться на высший уровень.

    Но, когда оказался в "Реале" и мы оказались в Мадриде, то пошли другие цели. Слава Богу, что получилось сыграть за первую команду! И, думаю, мне не хватило терпения и немножко смирения.

    Когда главным тренером "Реала" в первый раз был Карло Анчелотти, мне предлагали остаться в качестве левого защитника.

    Я же хотел выходить на другой, своей позиции, но там имелись другие футболисты, намного выше меня уровнем.

    Теперь понимаю: даже если бы играл мало, шансы сохранялись бы. Но к этому моменту уже стремился быть на поле постоянно — пусть даже в другой команде.

    Так получилось — и ни о чем не жалею. На своих ошибках надо учиться, чтобы больше их не совершать», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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