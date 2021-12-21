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    Лунёв рассказал о своём дебютном матче за «Байер»

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    Вратарь «Байера» Андрей Лунев прокомментировал дебют за команду в матче с «Ференцварошем» (0:1), сообщает клубный Youtube-канал.

    Андрей Лунёв
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    Андрей Лунёв

    «Впервые я узнал о своём дебюте в понедельник или во вторник. Мне сказали, что я сыграю с командой из Будапешта. Я отреагировал: "Наконец-то!" Я не волновался, а был сосредоточен. Хотя немного волнения все же было, в официальных матчах я не играл полгода, с мая. Так что, конечно, немного волновался.

    Я ожидал, что у меня будет больше возможностей проявить себя, больше поработать. Но получилось нехорошо из-за результата, мы проиграли. Один удар — один гол. Конечно, я не ожидал этого. Разумеется, я недоволен, но любой, кто видел игру, может подтвердить, что я провел неплохой матч. Игра сложилась так себе, но я наконец-то сыграл», — сказал Лунёв.

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