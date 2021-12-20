ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»Остросюжетный футбол. «Шпоры» отобрали очки у «Ливерпуля» при спорном судействе
  • 06:50
    • НХЛ в ближайшее время определится с вопросом по ОИ-2022
  • 00:40
    • Гол Элмаса принес «Наполи» победу над «Миланом»
  • 21:25
    • «Ливерпуль» в меньшинстве сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
  • 00:54
    • «Реал» не справился с «Кадисом»
  • 20:46
    • «Химки» подписали контракт с Мамаевым
    Все новости спорта

    Анчелотти: Хотя «Реал» и не выиграл, но я все равно счастлив

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Реал Мадрид Кадис
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (0:0).

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Если мы играем хорошо и не выигрываем, я все равно счастлив. Так что сегодня я счастлив. Мы перепробовали все от первой до последней минуты, но у нас ничего не получилось. Нам не хватило качества около ворот соперника, но критиковать нечего. Подобные игры иногда случаются. Из этого матча можно извлечь много положительных моментов. Единственное, что не положительно, — это то, что мы не набрали 3 очка.

    Глядя на турнирную таблицу, "Севилья" теперь ближе к нам. Это команда, у которой есть много технических качеств, она предана своему делу и имеет фанатскую базу, которая действительно поддерживает ее. Нам придется сражаться с ними. Впереди еще долгий путь, так что некоторые отстающие на данный момент команды тоже приблизятся к нам», — цитирует Анчелотти официальный сайт клуба.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» с 43 очками остается лидером чемпионата Испании. «Кадис» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице Ла лиги (14 очков).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько шайб «Спартак» сможет вколотить в рамку СКА?
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Чья безвыигрышная серия прервется на «Хартвалл Арене»?
  • «Йокерит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Канониры» находятся на подъеме
  • «Арсенал» — «Сандерленд». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Йокерит — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Арсенал — Сандерленд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Дженоа — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ним — Тулуза
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Осер — Гавр
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры