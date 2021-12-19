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    Смородская о Ваноли в «Спартаке»: Смешно, честно говоря

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    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что не поняла, почему «Спартак» назначил главным тренером команды итальянца Паоло Ваноли.

    Ольга Смородская
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    Ольга Смородская

    «Задачи "Спартака" для Ваноли осуществимы? Нет, я в это не шибко верю. Вообще, никак не хотела бы это комментировать. Дай им бог удачи! Смешно, честно говоря», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

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    • Ранее СМИ узнали зарплату Ваноли в «Спартаке».

    Напомним, Ваноли ранее был помощником Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере». Кроме того, он работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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