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    Ваноли: Девятое место — не для «Спартака». Буду требовать от игроков дисциплины и страсти

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    Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, готов ли он находиться под постоянным давлением СМИ и болельщиков.

    Паоло Ваноли
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    Паоло Ваноли

    «Я считаю, что каждый должен делать свою работу. Я — заниматься своим делом, вы — своим. Мое дело: добиваться результата и работать с игроками. Я постараюсь не смотреть на посторонние вещи. Я благодарен клубу и совету директоров.

    Что касается моего поведения, то есть два пути. Или я говорю вам неправду и обещаю победы, очки, чемпионство. Или я веду себя честно по отношению к вам и могу обещать вам только работу, самоотдачу. От игроков я буду требовать дисциплины, страсти. После каждой игры их футболки должны быть абсолютно мокрыми.

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    • Конечно, будут и тактические моменты, это важно. Я человек требовательный, прежде всего к себе. Но и к окружающим.

    Также я хотел бы отдать должное прежнему тренерскому штабу во главе с Руем Виторией. Они добились исторического результата для "Спартака" — вышли из группы Лиги Европы с первого места. Но есть ответственность и на игроках — за то, что сейчас команда занимает девятое место в чемпионате. Это не место Спартака», — приводит слова Ваноли Sports.ru.

    Ранее СМИ узнали зарплату Ваноли в «Спартаке».

    Напомним, Ваноли ранее был помощником Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере». Кроме того, он работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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