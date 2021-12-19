ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» Артеты закрепился в топ-4Курс Артеты в «Арсенале» приносит плоды
  • 01:34
    • «Севилья» обыграла «Атлетико»
  • 06:50
    • Льюис победил Докоса в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе
  • 22:25
    • «Барселона» вырвала победу у «Эльче»
  • 22:54
    • Дортмундская «Боруссия» проиграла «Герте» в Берлине
  • 22:47
    • «Арсенал» разгромил «Лидс», Мартинелли оформил дубль
    Все новости спорта

    Ракитич: «Севилья» находится на правильном пути

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Атлетико Севилья
    Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич прокомментировал исход матча 18-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (2:1).

    Иван Ракитич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Ракитич

    «Мы играли против чемпиона лиги, мы знаем, насколько важна эта игра. Болельщики заслужививали второго гола, мы благодарим их за поддержку. Мы очень хорошо провели первый тайм.

    Нам нужно было много делать, чтобы забить второй мяч, но мы были уверены в себе и ждали момент. Нам еще многое предстоит улучшить, но мы на правильном пути. Мы продолжаем получать удовольствие от игры», — приводит слова Ракитича Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Севилья» набрала 37 очков и продолжает погоню за лидирующим «Реалом». «Матрасники» с 28 очками остались пятом месте в таблице Примеры, однако имеют игру в запасе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» выиграет у «Тоттенхэма» с разгромным счетом?
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
  • Выбьет ли Россия четвертую победу?
  • Россия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Сможет ли «Ньюкасл» отобрать очки у «Манчестер Сити»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.77
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 18:15
    •  2.66
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.68
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Йокерит — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  5.25
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры