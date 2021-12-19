Ракитич: «Севилья» находится на правильном пути

Полузащитник «Севильи»прокомментировал исход матча 18-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (2:1).

«Мы играли против чемпиона лиги, мы знаем, насколько важна эта игра. Болельщики заслужививали второго гола, мы благодарим их за поддержку. Мы очень хорошо провели первый тайм.

Нам нужно было много делать, чтобы забить второй мяч, но мы были уверены в себе и ждали момент. Нам еще многое предстоит улучшить, но мы на правильном пути. Мы продолжаем получать удовольствие от игры», — приводит слова Ракитича Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Севилья» набрала 37 очков и продолжает погоню за лидирующим «Реалом». «Матрасники» с 28 очками остались пятом месте в таблице Примеры, однако имеют игру в запасе.