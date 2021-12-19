Черчесов: Веду переговоры с несколькими клубами

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал информацию о том, что он возглавит

«Мне поступило много предложений, над которыми я в настоящее время раздумываю. Готов к работе. Веду переговоры с несколькими клубами. В том числе и венгерскими.

Также со мной связались два турецких клуба. Есть варианты и с другими странами. Нахожусь в раздумьях. Приму решение на следующей неделе», — приводит слова Черчесова польское издание Interia.

По словам тренера, ему нужно все проанализировать и решить, что будет лучше для него, его семьи и тренерского штаба.

«Раньше у меня была четкая цель: поехать на чемпионат мира. К сожалению, с национальной командой России мне этого сделать не удалось.

На данный момент у меня нет возможности добиться этого с другой командой. Поэтому нужно открываться новым возможностям, которых у меня много.

Что касается "Легии", то официального предложения от этого клуба мне не поступало», — сказал он.

Черчесов тренировал сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года и заняла последнее место в группе на чемпионате Европы-2020.