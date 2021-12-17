«Лацио» — «Дженоа»: счет 3:1, обзор голов

В матче 18 тура Серии Ана своем поле разобрался ссо счетом 3:1.

«Римляне» вышли вперед на 36 минуте после гола Педро. На 75 минуте удвоил результат Франческо Ачерби, а на 81 минуте Маттиа Цакканьи снял все вопросы о победителе.

«Гриффоны» смогли отыграть один гол на 86 минуте усилиями Филиппо Мелегони.

Футбол. Италия. Серия А Лацио — Дженоа 3:1 Голы: 1:0 Педро Родригес (36'), 2:0 Франческо Ачерби (75'), 3:0 Маттиа Цаканьи (81'), 3:1 Филиппо Мелегони (86') Лацио: Томас Стракоша, Эльсеид Хюсай (Штефан Даниэл Раду, 63'), Луис Фелипе (Патрисио Габбарон, 84'), Франческо Ачерби, Адам Марушич, Сергей Милинкович-Савич, Данило Катальди (Лукас Лейва, 74'), Тома Башич (Луис Альберто, 63'), Педро Родригес, Фелипе Андерсон (Ведат Мурики, 84'), Маттиа Цаканьи Дженоа: Маттиа Дестро, Горан Пандев (Калеб Экубан, 60'), Andrea Cambiaso, Маноло Портанова (Филиппо Мелегони, 83'), Милан Бадель, Стефано Стураро (Эрнани, 46'), Паоло Гильоне (Стефано Сабелли, 60'), Доменико Кришито, Johan Vasquez, Зиньо Ванхёсден (Давиде Бираски, 46'), Сальваторе Сиригу Предупреждения: Паоло Гильоне (30'), Johan Vasquez (60'), Маноло Портанова (73')

После этой победы «Лацио» набрал 28 очков и вышел на 8 место. «Дженоа» с 10 баллами занимает 19 строчку. Это четвертое поражение команды Шевченко подряд.