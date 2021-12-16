Килиан Мбаппе: Надеюсь у нас получится выиграть ЛЧ

Нападающий «ПСЖ»выразил надежду на то, что в этом сезоне команде удастся выиграть Лигу чемпионов, сообщает Marca.

«За последние годы мы предпринимали большие шаги, чтобы улучшить команду. Нужно просто исправить некоторые детали и попытаться победить.В футболе удача играет определенное значение, но ее нужно привлечь. Раньше нам это не удавалось. Надеюсь, в этом году все получится.

У нас много топ-игроков, поэтому мы смогли выиграть много титулов. Конечно, нужно принимать тот факт, что ты не будешь единственной звездой в команде, но я уверен, что в этом нет ничего плохого», — сказал Мбаппе.

Соперником «ПСЖ» по 1/8 финала Лиги чемпионов станет мадридский «Реал».