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    Артета: Положение «Арсенала» лучше, чем прежде, но нужно подняться еще выше

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 17-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:0).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Я очень доволен нашим выступлением. Наше отношение к делу, качество игры, которое мы продемонстрировали, — все это очень важно, поскольку влияет на настрой команды в матче против соперника, над которым тяжело доминировать.

    Я с самого начала был доволен тем, как мы действовали, потому что мы знали, что нужно показать по-настоящему хорошую игру, чтобы одержать победу в матче с "Вест Хэмом".

    Чемпионат завершится в мае. Наше положение лучше, чем прежде, но мы хотим подняться еще выше. В этой лиге пощады ждать не стоит», — цитирует Артету официальный сайт «канониров».

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» с 29 очками вышел на четвертое место в АПЛ. «Вест Хэм» имеет на балл меньше и занимает пятую строчку.

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