Рамос: Я бы предпочел, чтобы дуэли ПСЖ с «Реалом» не было

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос высказался о предстоящей встрече с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что бывший капитан «Реала» летом перешел в парижский клуб.

«Я бы предпочел, чтобы дуэли с "Реалом" не было, но возвращение на "Сантьяго Бернабеу" — повод для радости. Из-за ковида я не смог попрощаться с "Реалом".

Судьба капризна. Я бы хотел, чтобы "ПСЖ" досталась другая команда. Вы знаете, как я люблю "Реал".

Теперь я защитник "ПСЖ", и я сделаю все возможное, чтобы помочь команде пройти дальше. Эта команда сделала ставку на меня. За "ПСЖ" я буду биться насмерть», — сказал игрок Marca.