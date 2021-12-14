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    Рамос: Я бы предпочел, чтобы дуэли ПСЖ с «Реалом» не было

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    Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос высказался о предстоящей встрече с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    Напомним, что бывший капитан «Реала» летом перешел в парижский клуб.

    «Я бы предпочел, чтобы дуэли с "Реалом" не было, но возвращение на "Сантьяго Бернабеу" — повод для радости. Из-за ковида я не смог попрощаться с "Реалом".

    Судьба капризна. Я бы хотел, чтобы "ПСЖ" досталась другая команда. Вы знаете, как я люблю "Реал".

    Теперь я защитник "ПСЖ", и я сделаю все возможное, чтобы помочь команде пройти дальше. Эта команда сделала ставку на меня. За "ПСЖ" я буду биться насмерть», — сказал игрок Marca.

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