Ваноли станет тренером «Спартака»

Паоло Ваноли Фото: globallookpress.com
Вместе с итальянцем в Москве будет работать будет бывший скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани, который займет пост спортивного директора «красно-белых».
Paolo #Vanoli will be the new #Spartak coach in the next few hours. With him Luca #Cattani, former #Psg scout, could become the new director. #transfers @tvdellosport https://t.co/dsgrtpqXw6— Gianluigi Longari (@Glongari) December 14, 2021
Сегодня так же стало известно, что главный тренер московского «Спартака» Руй Витория будет отправлен в отставку. «Красно-белые» ведут переговоры с юридическими представителями португальца о деталях расторжения сотрудничества.