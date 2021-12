Ваноли станет тренером «Спартака»

станет тренером «Спартака» в ближайшие несколько часов. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари.

Вместе с итальянцем в Москве будет работать будет бывший скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани, который займет пост спортивного директора «красно-белых».

Paolo #Vanoli will be the new #Spartak coach in the next few hours. With him Luca #Cattani, former #Psg scout, could become the new director. #transfers @tvdellosport https://t.co/dsgrtpqXw6