Ваноли станет тренером «Спартака»

станет тренером «Спартака» в ближайшие несколько часов. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари.

Вместе с итальянцем в Москве будет работать будет бывший скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани, который займет пост спортивного директора «красно-белых».

Сегодня так же стало известно, что главный тренер московского «Спартака» Руй Витория будет отправлен в отставку. «Красно-белые» ведут переговоры с юридическими представителями португальца о деталях расторжения сотрудничества.