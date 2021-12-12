ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорОт разочарования до главной звезды. Как Винисиус стал важным игроком «Реала»
  • 20:08
    • «Барселона» упустила победу над «Осасуной»
  • 18:32
    • «Ахмат» разгромил «Химки», Тимофеев и Конате оформили дубли
  • 18:07
    • Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби и стал чемпионом «Формулы-1»
  • 16:18
    • «Динамо» и «Зенит» сыграли вничью, Клаудиньо не забил пенальти
  • 21:24
    • «Кристал Пэлас» победил «Эвертон» благодаря дублю Галлахера
    Все новости спорта

    Стукалов: Во втором тайме почему-то мы с «Локо» стали играть по разным правилам

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Уфа Локомотив РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги выездного матча 18-го тура против «Локомотива» (0:2).

    Алексей Стукалов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Стукалов

    «Абсолютно равная игра. Не увидел разницу между "Уфой" и "Локомотивом".

    Но во втором тайме почему-то мы стали играть по разным правилам. Пытались отыграться, но, к сожалению, результат отрицательный.

    У нас тяжелый календарь — вначале были все лидеры. Сейчас есть понимание, в каких матчах брать очки.

    Очевидно, что нам требуется усиление, но пока нет понимания, получим ли мы его», — передает слова Стукалова Sport24.

    «Локомотив» набрал 28 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» с 16-ю очками идет на предпоследней строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Монако» остановить «ПСЖ»?
  • ПСЖ — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Реал» выиграть у «Атлетико»?
  • «Реал» Мадрид — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Сумеет ли «Спартак» впервые победить в Сочи?
  • «Сочи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.41
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Чикаго — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.83
  • Прогноз на матч Рома — Специя
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Газиантеп — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сивасспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры