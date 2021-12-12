Стукалов: Во втором тайме почему-то мы с «Локо» стали играть по разным правилам

Главный тренер «Уфы»подвел итоги выездного матча 18-го тура против(0:2).

«Абсолютно равная игра. Не увидел разницу между "Уфой" и "Локомотивом".

Но во втором тайме почему-то мы стали играть по разным правилам. Пытались отыграться, но, к сожалению, результат отрицательный.

У нас тяжелый календарь — вначале были все лидеры. Сейчас есть понимание, в каких матчах брать очки.

Очевидно, что нам требуется усиление, но пока нет понимания, получим ли мы его», — передает слова Стукалова Sport24.

«Локомотив» набрал 28 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» с 16-ю очками идет на предпоследней строчке.