Семшов: Если пенальти были, то назначены по делу

Тренер «Химок»прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ с(1:4).

«Ни один матч в чемпионате России легким назвать нельзя. Любая команда борется за очки: в верхней части таблицы — за высокие места, в нижней — за спасительные.

Конечно, индивидуальные ошибки повлияли на результат матча, потому что три пенальти любого футболиста, любую команду сбивают с ритма.

Наша команда сейчас находится в не самом хорошем психологическом состоянии, потому что результаты и место в таблице не вселяют оптимизма.

Тем не менее, к ребятам претензий нет, они как могли, так и старались в этом матче. Будет большой перерыв, нужно сделать выводы, для того чтобы выкарабкаться из сложившейся ситуации.

Исход матча решили три пенальти. Мы их еще не просматривали. Думаю, ВАР смотрел, и если пенальти были, то назначены по делу.

Любая команда имеет определенные тактические наработки. Мы всегда играли в три центральных защитника, поэтому исходили из ситуации и футболистов, которые у нас есть.

Ситуация заставляла нас рисковать, когда мы переходили на игру в четыре защитника — счет уже был 2:0. По большому счету, мы перешли на эту схему уже в предыдущем матче.

В любом случае, нужно выходить и выполнять все требования главного тренера, поэтому нет смысла говорить, по какой схеме играет команда, она играет 10 на 10.

Длинный перерыв, безусловно, пойдет на пользу "Химкам". Нужно проанализировать проделанную работу всем: футболистам, тренерскому штабу, руководству, что делать дальше, чтобы исправить ситуацию, в которой наша команда сейчас находится», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.