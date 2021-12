«Нью-Йорк Сити» впервые в своей истории стал чемпионом МЛС

в финале Кубка МЛС обыграл в серии пенальти

Основное время закончилось со счетом 1:1. На 41-й минуте встречи счет открыл «Нью-Йорк», гол забил аргентинец Валентин Кастельянос. На 4-й добавленной минуте второго тайма хозяева смогли перевести игру в дополнительное время благодаря мячу чилийца Фелипе Моры.

В овертайме команды не отметились забитыми мячами. В серии пенальти «Сити» оказался сильнее — 4:2.

Lift it high, @NYCFC!#MLSCup belongs to the boys in blue. pic.twitter.com/AOu2a9bGJQ