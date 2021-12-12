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    «Нью-Йорк Сити» впервые в своей истории стал чемпионом МЛС

    Футбол MLS
    «Нью-Йорк Сити» в финале Кубка МЛС обыграл в серии пенальти «Портленд».

    «Нью-Йорк Сити»
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    «Нью-Йорк Сити»

    Основное время закончилось со счетом 1:1. На 41-й минуте встречи счет открыл «Нью-Йорк», гол забил аргентинец Валентин Кастельянос. На 4-й добавленной минуте второго тайма хозяева смогли перевести игру в дополнительное время благодаря мячу чилийца Фелипе Моры.

    В овертайме команды не отметились забитыми мячами. В серии пенальти «Сити» оказался сильнее — 4:2.

    Таким образом, «Нью-Йорк Сити» впервые за свою недолгую историю стал чемпионом МЛС. Клуб был объявлен двадцатой франшизой МЛС в мае 2013 года. Клуб начал свое выступление в лиге в сезоне-2015.

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