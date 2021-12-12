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    Леонченко: Перед матчем с «Уфой» Гисдоль не висел на волоске

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    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, что будущее карьеры наставника Маркуса Гисдоля не зависело от игры с «Уфой» (2:0) в 18-м туре РПЛ.

    Маркус Гисдоль
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    Маркус Гисдоль

    «Большая благодарность болельщикам. Было важно для команды, которая попала в непростую ситуацию, но показала характер.

    Судьба Гисдоля была на волоске? Эти вопросы не имеют оснований, по одной игре оценка не делается.

    Впереди год столетия, хотелось бы играть его в "Черкизово". На все эти вопросы ответы будут», — цитирует Леонченко «Чемпионат».

    По итогам матча с «Уфой» подопечные Маркуса Гисдоля прервали серию из пяти поражений подряд и семи матчей без побед во всех турнирах.

    До сегодняшнего дня железнодорожники последний раз побеждали 30 октября в матче с «Нижним Новгородом» (2:1).

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