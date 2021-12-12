Леонченко: Перед матчем с «Уфой» Гисдоль не висел на волоске

Генеральный директор «Локомотива»рассказал, что будущее карьеры наставникане зависело от игры с(2:0) в 18-м туре РПЛ.

«Большая благодарность болельщикам. Было важно для команды, которая попала в непростую ситуацию, но показала характер.

Судьба Гисдоля была на волоске? Эти вопросы не имеют оснований, по одной игре оценка не делается.

Впереди год столетия, хотелось бы играть его в "Черкизово". На все эти вопросы ответы будут», — цитирует Леонченко «Чемпионат».

По итогам матча с «Уфой» подопечные Маркуса Гисдоля прервали серию из пяти поражений подряд и семи матчей без побед во всех турнирах.

До сегодняшнего дня железнодорожники последний раз побеждали 30 октября в матче с «Нижним Новгородом» (2:1).