Леонченко: Перед матчем с «Уфой» Гисдоль не висел на волоске

Маркус Гисдоль Фото: globallookpress.com
«Большая благодарность болельщикам. Было важно для команды, которая попала в непростую ситуацию, но показала характер.
Судьба Гисдоля была на волоске? Эти вопросы не имеют оснований, по одной игре оценка не делается.
Впереди год столетия, хотелось бы играть его в "Черкизово". На все эти вопросы ответы будут», — цитирует Леонченко «Чемпионат».
По итогам матча с «Уфой» подопечные Маркуса Гисдоля прервали серию из пяти поражений подряд и семи матчей без побед во всех турнирах.
До сегодняшнего дня железнодорожники последний раз побеждали 30 октября в матче с «Нижним Новгородом» (2:1).