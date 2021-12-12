Газизов: Это ужас, а не судейство, «Уфу» просто убивают

Генеральный директор «Уфы»прокомментировал судейство в выездном матче 18-го тура РПЛ с(0:2).

После игры главный тренер башкирской команды Алексей Стукалов заявил, что во втором тайме команды играли по разным правилам.

«Вы говорите, судейство спорное, но тут в пору подбирать другие слова. Это ужас, а не судейство. "Уфу" просто убивают. Не знаю, как выразиться по-другому.

Не хочу верить в заговоры, но такое ощущение, что как услышали, что у нас денег не так много, кто-то решил, что нечего нам делать тогда в РПЛ. Вот и решили судить нас, как вздумается.

Пока у нас такие судьи, всем будет плохо от этого, не только нам. Мы уже устали обращаться в ЭСК. Это можно делать без конца, только смысл какой, если результат на табло?

Такого быть не должно», — сказал Газизов Sport24.