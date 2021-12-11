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    «Штутгарт» победил «Вольфсбург» и покинул зону вылета Бундеслиги

    «Вольфсбург» — «Штутгарт»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 15-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» на выезде обыграл «Вольфсбург» со счетом 2:0.

    «Штутгарт»
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    «Штутгарт»

    В составе победителей голами отличились Константинос Мавропанос и Филипп Ферстер.

    Счет мог быть крупнее, но в концовке матча Омар Мармуш не реализовал пенальти в ворота «волков».

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вольфсбург — Штутгарт 0:2
    Голы: 0:1 Константинос Мавропанос (25'), 0:2 Филипп Фёрстер (63') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Кевин Мбабу (Боте Баку, 67'), Максанс Лакруа, Себастиан Борнау, Пауло Силва (Жером Руссийон, 52'), Aster Vranckx (Жозуа Гилявоги, 21'), Максимилиан Арнольд, Ренато Штеффен (Доди Лукебакио, 66'), Джан-Лука Вальдшмидт (Феликс Нмеча, 66'), Лукас Нмеча, Ваутер Вегорст Штутгарт: Омар Мармуш (Silas Katompa Mvumpa, 80'), Филипп Фёрстер (Марк-Оливер Кемпф, 74'), Тангуй Кулибали (Крис Фюрих, 80'), Орел Мангала, Атакан Каразор, Ватару Эндо, Роберто Массимо (Паскаль Штенцель, 26'), Hiroki Ito, Вальдемар Антон, Константинос Мавропанос, Флориан Мюллер Предупреждения: Себастиан Борнау (24'), Hiroki Ito (41'), Омар Мармуш (71'), Максимилиан Арнольд (79')

    Благодаря этой победе «Штутгарт» обошел «Аугсбург» и поднялся на 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги (17 очков). «Вольфсбург» находится на 10-й позиции (20).

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