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    Гол Роналду принес «МЮ» победу над «Норвичем»

    «Норвич» — «МЮ»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 16-го тура чемпионата Англии «Норвич» потерпел домашнее поражение от« Манчестер Юнайтед» — 0:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 75-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Ааронс в штрафной руками прихватил Роналду после навеса Мактоминея.

    Сам пострадавший и реализовал удар. Во время разбега Криштиану показывал, что будет бить вправо, но нанёс удар в левый угол — очень мощный и под самую штангу. Крул же прыгнул в другую сторону.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Норвич Сити — Манчестер Юнайтед 0:1
    Гол: 0:1 Криштиану Роналду (пенальти) (75') Норвич Сити: Тим Крул, Максимилиан Ааронс, Грант Хэнли (Jacob Lungi Soerensen, 21'), Озан Кабак, Димитрис Яннулис, Лукас Рупп (Пьерр Лис-Мелу, 76'), Билли Гилмор, Кенни Маклин, Джошуа Сарджент, Пшемыслав Плахета (Тодд Кантвелл, 70'), Теэму Пукки Манчестер Юнайтед: Маркус Рашфорд, Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш (Донни ван де Бек, 88'), Джейдон Санчо (Мэйсон Гринвуд, 67'), Фред, Скотт МакТоминай, Алекс Теллес, Гарри Магуайр, Виктор Нильссон Линделёф (Эрик Бейи, 74'), Диогу Далот, Давид де Хеа Предупреждения: Диогу Далот (77'), Пьерр Лис-Мелу (90 + 4')

    Команда Ральфа Рангника с 27 очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Дина Смита расположились на 20-й строчке, имея в своем активе 10 очков.

    Календарь и таблица АПЛ

    В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Брентфордом», а «Норвич» примет дома «Астон Виллу». Обе встречи состоятся 14 декабря.

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