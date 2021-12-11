Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Астон Виллой»

В матче 16-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над— 1:0.

На 65-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Салах правым краем пробросил мяч в штрафную гостей, Мингз пошёл в отбор, но сзади двинул соперника по ноге.

Мохаммед Салах с «точки» сильно пробил низом в правый от себя угол ворот. Мартинес угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Астон Вилла 1:0 Гол: 1:0 Мохамед Салах (пенальти) (67') Ливерпуль: Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Фабиньо, Тьяго Алькантара (Джеймс Милнер, 84'), Мохамед Салах, Алекс Окслейд-Чемберлен (Диогу Жота, 58'), Садио Мане (Такуми Минамино, 88') Астон Вилла: Эшли Янг (Эмилиано Буэндия, 69'), Олли Уоткинс, Джейкоб Рэмси (Дэнни Ингс, 74'), Дуглас Луис, Марвелоуз Накамба (Морган Сансон, 57'), Джон МакГинн, Мэтт Таргетт, Тайрон Мингс, Эзри Конса, Мэтти Кэш, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Вирджил ван Дейк (13'), Марвелоуз Накамба (19'), Олли Уоткинс (24')

«Ливерпуль» набрал 37 очков и сократил отставание от «Манчестер Сити» до одного очка.

Календарь и таблица АПЛ

Добавим, что «Астон Виллу» возглавляет воспитанник и многолетний капитан мерсисайдцев Стивен Джеррард, проводивший свой первый матч против «Ливерпуля».