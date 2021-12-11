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    Президент «Урала»: Благодарен команде и тренерскому составу за готовность умирать на поле

    Футбол Урал Ростов
    Президент «Урала» Григорий Иванов оценил игру команды в матче 18-го тура чемпионата России против «Ростова» (4:1).

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Сыграли, конечно, хорошо. С первых минут захватили преимущество. Повели 2:0. Дальше лишь только наращивали преимущество.

    Благодарен команде, тренерскому составу за то, что игроки были готовы умирать на поле. Ребята сами все понимают.

    Год для нас был тяжелый. Конечно, хотелось уйти на зимнюю паузу с хорошим настроением. У нас это и получилось», — сказал Иванов «Спорт-Экспрессу».

    Президент «Урала» также оценил эпизод с пенальти, назначенным на 19-й минуте матча.

    «Что касается пенальти, тут сложно говорить. Судья сказал, что сначала не видел момента. На просмотре видно, что наш защитник немного задел ногу. Хорошо, что пенальти не привел ни к каким обидным последствиям. Сейчас легко говорить, когда так», — добавил Иванов.

    «Урал» набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» опустился на 13-ю строчку (18 очков) и находится в зоне стыковых матчей.

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