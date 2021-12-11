«Дженоа» потерпела четвертое поражение при Шевченко

«Дженоа» проиграла «Сампдории» в матче 17 тура Серии А со счетом 1:3.

Победу гостям принес нападающий Маноло Габбьядини. У хозяев один мяч отыграл Маттиа Дестро.

Футбол. Италия. Серия А Дженоа — Сампдория 1:3 Голы: 0:1 Маноло Габбьядини (7'), 0:2 Франческо Капуто (50'), 0:3 Маноло Габбьядини (67'), 1:3 Маттиа Дестро (78') Дженоа: Сальваторе Сиригу, Зиньо Ванхёсден (Yayah Kallon, 85'), Андреа Мазиелло (Johan Vasquez, 57'), Доменико Кришито, Паоло Гильоне, Стефано Стураро, Милан Бадель, Эрнани (Маноло Портанова, 73'), Andrea Cambiaso, Горан Пандев, Калеб Экубан (Маттиа Дестро, 57') Сампдория: Маноло Габбьядини (Валерио Верре, 68'), Франческо Капуто, Мортен Торсби (Юлиан Хабот, 76'), Адриен Силва, Олбин Экдаль, Антонио Кандрева (Кристоффер Аскильдсен, 90'), Томмазо Ауджелло, Омар Коллей, Майя Йосида, Бартош Берешиньски (Radu Dragusin, 68'), Эмиль Аудеро Предупреждения: Мортен Торсби (34'), Паоло Гильоне (85'), Стефано Стураро (90 + 1'), Юлиан Хабот (90 + 5')

«Дженоа» ни разу не выиграла при Шевченко и потерпела 4 поражение подряд. У нее 10 очков и предпоследнее место. «Сампдория» идет 14-й с 18 баллами.