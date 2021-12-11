Гаджимуратов: «Ростов» как-то сразу понесся вперед и поплатился за это

Полузащитник «Урала»поделился впечатлениями от победы над(4:1) в матче 18-го тура РПЛ.

23-летний российский футболист отметился в игре дублем.

«Эмоции положительные. Я почему-то был уверен в сегодняшней победе.

Еще за неделю, после "Локомотива", я сказал, что мы уйдем с победой, из-за чего эмоции еще вдвойне более положительные. Сказал — и сделал вместе с командой. Очень рад.

За счет чего удалось 4 забить? Думаю, за счет того, что у нас коллектив хороший. Мы уже собрались, почувствовали друг друга. Поначалу была новая схема, что-то не шло, а сейчас мы бились как команда.

Где-то нам не фартило в начале сезона, неудачно играли, а теперь нам воздалось. Сегодня мы это все выплеснули.

Не было ощущения, что "Ростов" уже был мысленно в отпуске, наоборот, они как-то сразу понеслись вперед, такие заряженные были. Они поплатились за это.

Но, думаю, кто больше желает выиграть, тот и выигрывает», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

«Урал» набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. Отметим, что до этой встречи команда из Екатеринбурга за 17 туров забила только 8 голов.