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    Гаджимуратов: «Ростов» как-то сразу понесся вперед и поплатился за это

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    Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (4:1) в матче 18-го тура РПЛ.

    Рамазан Гаджимурадов
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    Рамазан Гаджимурадов

    23-летний российский футболист отметился в игре дублем.

    «Эмоции положительные. Я почему-то был уверен в сегодняшней победе.

    Еще за неделю, после "Локомотива", я сказал, что мы уйдем с победой, из-за чего эмоции еще вдвойне более положительные. Сказал — и сделал вместе с командой. Очень рад.

    За счет чего удалось 4 забить? Думаю, за счет того, что у нас коллектив хороший. Мы уже собрались, почувствовали друг друга. Поначалу была новая схема, что-то не шло, а сейчас мы бились как команда.

    Где-то нам не фартило в начале сезона, неудачно играли, а теперь нам воздалось. Сегодня мы это все выплеснули.

    Не было ощущения, что "Ростов" уже был мысленно в отпуске, наоборот, они как-то сразу понеслись вперед, такие заряженные были. Они поплатились за это.

    Но, думаю, кто больше желает выиграть, тот и выигрывает», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    «Урал» набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. Отметим, что до этой встречи команда из Екатеринбурга за 17 туров забила только 8 голов.

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