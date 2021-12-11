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    «Арсенал» крупно обыграл «Саутгемптон»

    «Арсенал» — «Саутгемптон»: счет матча 3:0, обзор голов

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    Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Саутгемптоном» (3:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

    «Арсенал»
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    «Арсенал»

    Счет в матче был открыт на 21-й минуте. В быстрой атаке Сака прострелил с фланга в штрафную, а Ляказетт нанёс прекрасный удар в касание в правую девятку.

    На 27-й минуте канониры удвоили преимущество. Первый навес Тирни из левой части штрафной был заблокирован, но мяч отскочил обратно к Кирану, который со второй попытки головой нашёл во вратарской Эдегора — а тот головой же отправил мяч в левый верхний угол.

    А на 62-й минуте Мартинелли закрутил мяч с углового на левом фланге точно на голову Габриэлу, который в прыжке из вратарской пробил в ближний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Саутгемптон 3:0
    Голы: 1:0 Александр Ляказетт (21'), 2:0 Мартин Эдегор (27'), 3:0 Габриэл (62') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Такэхиро Томиясу, Бен Уайт, Габриэл (Пабло Мари, 70'), Киран Тирни, Томас Парти, Гранит Джака (Альберт Самби Локонга, 81'), Букайо Сака, Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Александр Ляказетт (Николя Пепе, 83') Саутгемптон: Адам Армстронг (Мохамед Эльюнуссип, 43'), Armando Broja (Лянцо, 70'), Нейтан Телла, Джеймс Уорд-Праус, Ибраима Диало, Нейтан Редмонд, Кайл Уолкер-Питерс, Ян Беднарек, Джек Стивенс, Валентино Ливраменто, Вилли Кабальеро Предупреждения: Габриэл (3'), Букайо Сака (17')

    Лондонский «Арсенал» набрал 26 очков в 16 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (16) — на 16-м месте.

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