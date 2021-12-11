ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    РПЛ. ЦСКА обыграл «Арсенал», «Динамо» примет «Зенит», «Спартак» в гостях у «Сочи»

    Результаты матчей 18-го тура чемпионата России по футболу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Арсенал Тула Ахмат Динамо Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Нижний Новгород Ростов Рубин Сочи Спартак Урал Уфа Химки ЦСКА
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорОт разочарования до главной звезды. Как Винисиус стал важным игроком «Реала» ЦСКАРПЛ. ЦСКА обыграл «Арсенал», «Динамо» примет «Зенит», «Спартак» в гостях у «Сочи» «Ванкувер» — «Виннипег»НХЛ. «Питтсбург» победил «Вашингтон», 10 шайб в матче «Колорадо» и «Детройта»
  • 19:23
    • «Лейпциг» разгромил менхенгладбахскую «Боруссию» в первом матче Тедеско
  • 18:37
    • Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на австрийском этапе Кубка мира
  • 18:26
    • ЦСКА дома обыграл «Арсенал». Заболотный оформил дубль
  • 18:13
    • Устюгов завоевал серебро в лыжном спринте на этапе КМ в Давосе, Клебо выиграл
  • 18:10
    • Составы команд на матч 18-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал»
  • 17:54
    • «Эспаньол» одержал волевую победу над «Леванте». 7 голов на две команды
  • 17:42
    • «Ливерпуль» — «Астон Вилла» стартовые составы на матч
    Все новости спорта
    ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ЦСКА
    С 11 по 13 декабря проходят матчи 17-го тура Российской Премьер-лиги.

    «Крылья Советов» — «Рубин» 2:0

    «Крылья Советов» победили «Рубин» в домашнем матче 18-го тура РПЛ со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме.

    На 62-й минуте Иван Сергеев открыл счет в матче, а на 85-й минуте выступил в роли ассистента. Первый гол в РПЛ на свой счет записал 17-летний Сергей Пиняев.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Рубин 2:0
    Голы: 1:0 Иван Сергеев (62'), 2:0 Sergey Pinyaev (85') Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бийль, Силвие Бегич, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (Никита Чернов, 82'), Дмитрий Иванисеня (Максим Витюгов, 90'), Danil Prutsev, Роман Ежов (Денис Якуба, 90'), Владислав Сарвели (Максим Глушенков, 79'), Антон Зиньковский (Sergey Pinyaev, 79'), Иван Сергеев Рубин: German Onugkha (Джордже Деспотович, 46'), Хвича Кварацхелия, Сеад Хакшабанович, Оливер Абильгор, Андерс Драйер, Солтмурад Бакаев, Александр Зуев, Филип Уремович (Леон Мусаев, 83'), Монтассар Тальби, Георгий Зотов, Юрий Дюпин Предупреждение: Александр Зуев (56')

    Самарские «Крылья Советов» набрали 27 очков в 18 встречах и занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» 22 очка и расположился на 10-м месте.

    ЦСКА — «Арсенал» 2:0

    В рамках 18-го тура РПЛ ЦСКА уверенно одержал победу у тульского «Арсенала». Матч закончился со счётом 2:0.

    В этой игре отличился Антон Заболотный оформив дубль. Сначала он открыл счёт в первом тайме на 33 минуте, после ассиста Ильзата Ахметова, а после реализовал пенальти в ворота «Арсенала» на 76-й минуте матча.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Арсенал Тула 2:0
    Голы: 1:0 Антон Заболотный (33'), 2:0 Антон Заболотный (пенальти) (75') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Emil Bohinen (Константин Кучаев, 23'), Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Иван Обляков, Ильзат Ахметов (Георгий Щенников, 89'), Максим Мухин, Бактийор Зайнутдинов, Антон Заболотный, Чидера Эджук (Кристиян Бистрович, 84') Арсенал Тула: Евгений Марков, Эванс Кангва, Аяз Гулиев (Evgeni Lutsenko, 73'), Горан Чаушич, Георги Костадинов, Зурико Давиташвили (Axel Bjoernstroem, 46'), Artem Sokol, Данил Степанов, Урош Радакович, Игорь Смольников (Максим Беляев, 39'), Антон Коченков Предупреждения: Максим Беляев (49'), Игорь Дивеев (69'), Урош Радакович (75'), Ильзат Ахметов (80')

    После 18 игр РПЛ ЦСКА занимает третью строчку турнирной таблицы набрав 30 очков, а «Арсенал» расположился на 11-й строчке, в их активе — 19 очков.

    «Ростов» — «Урал»

    «Динамо» М — «Зенит»

    12 декабря, 14:00 мск

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Ахмат» — «Химки»

    12 декабря, 16:30 мск

    «Локомотив» М — «Уфа»

    12 декабря, 19:00 мск

    «Краснодар» — «Нижний Новгород»

    12 декабря, 19:00 мск

    «Сочи» — «Спартак» М

    13 декабря, 19:00 мск

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.59
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Оливейра — Порье
  • Прочие
  • Завтра в 07:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Норвич — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.30
  • Прогноз на матч Ломаченко — Комми
  • Бокс
  • Завтра в 05:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры