РПЛ. ЦСКА обыграл «Арсенал», «Динамо» примет «Зенит», «Спартак» в гостях у «Сочи»

С 11 по 13 декабря проходят матчи 17-го тура Российской Премьер-лиги.

«Крылья Советов» — «Рубин» 2:0

«Крылья Советов» победили «Рубин» в домашнем матче 18-го тура РПЛ со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме.

На 62-й минуте Иван Сергеев открыл счет в матче, а на 85-й минуте выступил в роли ассистента. Первый гол в РПЛ на свой счет записал 17-летний Сергей Пиняев.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Рубин 2:0 Голы: 1:0 Иван Сергеев (62'), 2:0 Sergey Pinyaev (85') Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бийль, Силвие Бегич, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (Никита Чернов, 82'), Дмитрий Иванисеня (Максим Витюгов, 90'), Danil Prutsev, Роман Ежов (Денис Якуба, 90'), Владислав Сарвели (Максим Глушенков, 79'), Антон Зиньковский (Sergey Pinyaev, 79'), Иван Сергеев Рубин: German Onugkha (Джордже Деспотович, 46'), Хвича Кварацхелия, Сеад Хакшабанович, Оливер Абильгор, Андерс Драйер, Солтмурад Бакаев, Александр Зуев, Филип Уремович (Леон Мусаев, 83'), Монтассар Тальби, Георгий Зотов, Юрий Дюпин Предупреждение: Александр Зуев (56')

Самарские «Крылья Советов» набрали 27 очков в 18 встречах и занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» 22 очка и расположился на 10-м месте.

ЦСКА — «Арсенал» 2:0

В рамках 18-го тура РПЛ ЦСКА уверенно одержал победу у тульского «Арсенала». Матч закончился со счётом 2:0.

В этой игре отличился Антон Заболотный оформив дубль. Сначала он открыл счёт в первом тайме на 33 минуте, после ассиста Ильзата Ахметова, а после реализовал пенальти в ворота «Арсенала» на 76-й минуте матча.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Арсенал Тула 2:0 Голы: 1:0 Антон Заболотный (33'), 2:0 Антон Заболотный (пенальти) (75') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Emil Bohinen (Константин Кучаев, 23'), Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Иван Обляков, Ильзат Ахметов (Георгий Щенников, 89'), Максим Мухин, Бактийор Зайнутдинов, Антон Заболотный, Чидера Эджук (Кристиян Бистрович, 84') Арсенал Тула: Евгений Марков, Эванс Кангва, Аяз Гулиев (Evgeni Lutsenko, 73'), Горан Чаушич, Георги Костадинов, Зурико Давиташвили (Axel Bjoernstroem, 46'), Artem Sokol, Данил Степанов, Урош Радакович, Игорь Смольников (Максим Беляев, 39'), Антон Коченков Предупреждения: Максим Беляев (49'), Игорь Дивеев (69'), Урош Радакович (75'), Ильзат Ахметов (80')

После 18 игр РПЛ ЦСКА занимает третью строчку турнирной таблицы набрав 30 очков, а «Арсенал» расположился на 11-й строчке, в их активе — 19 очков.

«Ростов» — «Урал»

«Динамо» М — «Зенит»

12 декабря, 14:00 мск

«Ахмат» — «Химки»

12 декабря, 16:30 мск

«Локомотив» М — «Уфа»

12 декабря, 19:00 мск

«Краснодар» — «Нижний Новгород»

12 декабря, 19:00 мск

«Сочи» — «Спартак» М

13 декабря, 19:00 мск