Рамон Трибульеч — новый главный тренер «Акрона»

назначен новым главным тренером «Акрона», а тренерский штаб специалиста будет объявлен в ближайшее время, сообщает пресс-служба клуба.

«Спортивный директор Крис Докерти связался со мной, рассказал о проекте, который сразу меня заинтересовал. Основная цель — Премьер-лига — и это одна из вещей, которые меня мотивируют. Да, это сложная задача, но мы будем идти к ней шаг за шагом. Амбиции и философия клуба мне близки, поэтому я принял предложение. Я уже посмотрел большое количество игр команды и имею представление о стиле и уровне ФНЛ, об игроках "Акрона" и игровой философии клуба», — высказался Рамон.

Специалист присоединится к команде на сборах и начнет подготовку ко второй части сезона ФНЛ. Соглашение тренера рассчитано на 2,5 года.