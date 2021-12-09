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    «Барселона» потеряла Альбу до конца года

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    Защитник «Барселоны» Жорди Альба получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3).

    Жорди Альба
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    Жорди Альба

    По данным Diario Sport, из-за мышечного повреждения испанец не сыграет до конца 2021 года и пропустит как минимум три матча Ла Лиги — против «Осасуны», «Эльче» и «Севильи».

    Также Альба не примет участия в товарищеском матче против «Бока Хуниорс», который состоится 14 декабря в память о Диего Марадоне.

    Такое решение медицинский штаб «Барселоны» принял совместно с Хави. Клуб не хочет рисковать здоровьем игрока, форсируя его восстановление, и надеется, что Альба восстановится к январю.

    В этом сезоне 32-летний левый защитник провел 16 матчей за «Барселону» во всех турнирах и сделал 5 голевых передач.

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