«Барселона» потеряла Альбу до конца года

Защитник «Барселоны»получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против(0:3).

По данным Diario Sport, из-за мышечного повреждения испанец не сыграет до конца 2021 года и пропустит как минимум три матча Ла Лиги — против «Осасуны», «Эльче» и «Севильи».

Также Альба не примет участия в товарищеском матче против «Бока Хуниорс», который состоится 14 декабря в память о Диего Марадоне.

Такое решение медицинский штаб «Барселоны» принял совместно с Хави. Клуб не хочет рисковать здоровьем игрока, форсируя его восстановление, и надеется, что Альба восстановится к январю.

В этом сезоне 32-летний левый защитник провел 16 матчей за «Барселону» во всех турнирах и сделал 5 голевых передач.