«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в Юношеской лиге УЕФА и не смог выйти в плей-офф

сыграл вничью св домашнем матче шестого тура группового этапа Юношеской лиге УЕФА.

Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена», завершилась со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 50-й минуте, когда отличился Алфи Гилкрист.

«Зенит» отыгрался на 66-й минуте после точного удара Евгения Кима.

«Молодежка» «Зенита» набрала семь очков и заняла третье место в группе H, не сумев выйти в плей-офф. Первым стал «Ювентус», который пробился сразу в 1/8 финала. «Челси» финишировал вторым и сыграет в 1/16 финала.

Матч первых команд «Зенита» и «Челси» состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге, начало — в 20:45 мск. Прогноз LiveSport.Ru на эту игру можно посмотреть здесь.