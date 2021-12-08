«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в Юношеской лиге УЕФА и не смог выйти в плей-офф

«Молодежка» «Зенита» не смогла выйти в плей-офф Юношеской лиги УЕФА Фото: twitter.com/ChelseaFC
Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена», завершилась со счетом 1:1.
Гости вышли вперед на 50-й минуте, когда отличился Алфи Гилкрист.
«Зенит» отыгрался на 66-й минуте после точного удара Евгения Кима.
«Молодежка» «Зенита» набрала семь очков и заняла третье место в группе H, не сумев выйти в плей-офф. Первым стал «Ювентус», который пробился сразу в 1/8 финала. «Челси» финишировал вторым и сыграет в 1/16 финала.
Матч первых команд «Зенита» и «Челси» состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге, начало — в 20:45 мск. Прогноз LiveSport.Ru на эту игру можно посмотреть здесь.