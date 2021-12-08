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    «Зенит» сыграл вничью с «Челси» в Юношеской лиге УЕФА и не смог выйти в плей-офф

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    «Зенит» сыграл вничью с «Челси» в домашнем матче шестого тура группового этапа Юношеской лиге УЕФА.

    «Молодежка» «Зенита» не смогла выйти в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
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    «Молодежка» «Зенита» не смогла выйти в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

    Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена», завершилась со счетом 1:1.

    Гости вышли вперед на 50-й минуте, когда отличился Алфи Гилкрист.

    «Зенит» отыгрался на 66-й минуте после точного удара Евгения Кима.

    «Молодежка» «Зенита» набрала семь очков и заняла третье место в группе H, не сумев выйти в плей-офф. Первым стал «Ювентус», который пробился сразу в 1/8 финала. «Челси» финишировал вторым и сыграет в 1/16 финала.

    Матч первых команд «Зенита» и «Челси» состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге, начало — в 20:45 мск. Прогноз LiveSport.Ru на эту игру можно посмотреть здесь.

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