«Зенит» — «Челси»: счет матча 3:3, обзор голов

Гости открыли счет уже на 2-й минуте. Баркли с углового навесил на ближнюю штангу, Кристенсен сделал скидку во вратарскую, а Вернер спокойно поразил пустые ворота «Зенита».
На 38-й минуте Дуглас сыграл на подборе возле штрафной «Челси» и вырезал подачу во вратарскую, Клаудиньо опередил опекуна и головой переправил мяч в сетку.
А спустя три минуты питерцы совершили перехват в центре поля, Малком сделал пас вразрез — Сердар Азмун подхватил мяч, убежал один на один, обыграл Кепу и поразил пустые ворота.
«Челси» отыгрался на 62-й минуте. Баркли сделал проникающую передачу в штрафную, Вернер выскочил один на один и отдал пас дальше на Лукаку, который поразил пустые ворота.
На 85-й минуте Пулишич сместился к центру и сделал пас в штрафную «Зенита», Вернер качнул Караваева и из-под Ловрена пробил низом — Кержаков не дотянулся.
А уже на третьей добавленной минуте Магомед Оздоев сравнял счет. Мостовой с фланга навесил в штрафную, Сарр выиграл борьбу у Дзюбы и выбил мяч. Оздоев сыграл на подборе и нанёс роскошный удар в верхний угол — Кепа не дотянулся.
«Челси» набрал 13 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, пропустив вперед «Ювентус» (15).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Зенит» стал третьим и продолжит борьбу в играх на выбывание Лиги Европы. На последней строчке группы H шведский «Мальме» c одним очком.