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    «Зенит» ушел от поражения в домашнем матче с «Челси»

    «Зенит» — «Челси»: счет матча 3:3, обзор голов

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    Петербургский «Зенит» на своем поле сыграл вничью с лондонским «Челси» (3:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Гости открыли счет уже на 2-й минуте. Баркли с углового навесил на ближнюю штангу, Кристенсен сделал скидку во вратарскую, а Вернер спокойно поразил пустые ворота «Зенита».

    На 38-й минуте Дуглас сыграл на подборе возле штрафной «Челси» и вырезал подачу во вратарскую, Клаудиньо опередил опекуна и головой переправил мяч в сетку.

    А спустя три минуты питерцы совершили перехват в центре поля, Малком сделал пас вразрез — Сердар Азмун подхватил мяч, убежал один на один, обыграл Кепу и поразил пустые ворота.

    «Челси» отыгрался на 62-й минуте. Баркли сделал проникающую передачу в штрафную, Вернер выскочил один на один и отдал пас дальше на Лукаку, который поразил пустые ворота.

    На 85-й минуте Пулишич сместился к центру и сделал пас в штрафную «Зенита», Вернер качнул Караваева и из-под Ловрена пробил низом — Кержаков не дотянулся.

    А уже на третьей добавленной минуте Магомед Оздоев сравнял счет. Мостовой с фланга навесил в штрафную, Сарр выиграл борьбу у Дзюбы и выбил мяч. Оздоев сыграл на подборе и нанёс роскошный удар в верхний угол — Кепа не дотянулся.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа H
    Зенит — Челси 3:3
    Голы: 0:1 Тимо Вернер (2'), 1:1 Клаудиньо (38'), 2:1 Сердар Азмун (41'), 2:2 Ромелу Лукаку (62'), 2:3 Тимо Вернер (85'), 3:3 Магомед Оздоев (90 + 4') Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий (Данил Круговой, 65'), Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Малком (Магомед Оздоев, 79'), Далер Кузяев (Александр Ерохин, 79'), Вендел (Андрей Мостовой, 51'), Клаудиньо, Сердар Азмун (Артём Дзюба, 79') Челси: Ромелу Лукаку (Кай Хаверц, 75'), Тимо Вернер, Мэйсон Маунт, Сауль Ньигес (Маркос Алонсо, 75'), Росс Баркли (Хаким Зиеш, 65'), Рис Джеймс, Каллум Хадсон-Одои (Кристиан Пулишич, 65'), Маланг Сарр, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Кепа Аррисабалага Предупреждения: Каллум Хадсон-Одои (37'), Деян Ловрен (60')

    «Челси» набрал 13 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, пропустив вперед «Ювентус» (15).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Зенит» стал третьим и продолжит борьбу в играх на выбывание Лиги Европы. На последней строчке группы H шведский «Мальме» c одним очком.

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