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    СМИ: Тедеско вскоре подпишет контракт с «Лейпцигом»

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    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавит «РБ Лейпциг», утверждает журналист Николо Скира.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    Как передает источник, контракт специалиста с клубом будет рассчитан до 2024 года.

    Ранее руководство немецкой команды объявило об отставке Джесси Марша из-за неудовлетворительных результатов клуба в последних матчах.

    «Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 18 очков в 14 играх.

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    Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021 года. Под его руководством «красно-белые» заняли второе место в РПЛ в сезоне-2020/21.

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