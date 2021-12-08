СМИ: Тедеско вскоре подпишет контракт с «Лейпцигом»

Бывший главный тренер «Спартака»возглавит «РБ Лейпциг», утверждает журналист Николо Скира.

Как передает источник, контракт специалиста с клубом будет рассчитан до 2024 года.

Ранее руководство немецкой команды объявило об отставке Джесси Марша из-за неудовлетворительных результатов клуба в последних матчах.

«Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 18 очков в 14 играх.

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Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021 года. Под его руководством «красно-белые» заняли второе место в РПЛ в сезоне-2020/21.