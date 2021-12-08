Консейсау: Неприятное поражение — в игре с «Атлетико» у нас было все для победы

Главный тренер «Порту»прокомментировал поражение от(1:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Порту» финишировал третьим в группе В и сыграет в Лиге Европы

«Этот матч показывает, что происходило в других наших матчах в группе.

Мы создали несколько хороших моментов, но не смогли реализовать их в ключевые моменты матча. А затем пропустили после углового.

Мы старались, делали все возможное для победы, но удаление Венделла стало большим ударом.

В добавленное время мы больше играли сердцем, чем головой, и это объясняет результат этой встречи.

Это очень неприятное поражение — в этой игре у нас было все для победы», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.