Консейсау: Неприятное поражение — в игре с «Атлетико» у нас было все для победы

Сержиу Консейсау Фото: globallookpress.com
«Порту» финишировал третьим в группе В и сыграет в Лиге Европы
«Этот матч показывает, что происходило в других наших матчах в группе.
Мы создали несколько хороших моментов, но не смогли реализовать их в ключевые моменты матча. А затем пропустили после углового.
Мы старались, делали все возможное для победы, но удаление Венделла стало большим ударом.
В добавленное время мы больше играли сердцем, чем головой, и это объясняет результат этой встречи.
Это очень неприятное поражение — в этой игре у нас было все для победы», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.